Ricordo di Davide Moretti. La donazione fa "Rumore"

VIAREGGIO

Gli occhi azzurri di mamma Anna si riempiono di lacrime, ma riesce a raccontare quel figlio che se ne è andato lasciando un vuoto e un’assenza innaturali per tutti i genitori che vivono questo dolore, immenso che non si placa. Il figlio è Davide Moretti scomparso il 23 maggio di cinque anni fa: da quel giorno per chi ha fede fa il regista in Paradiso. Davide Moretti, classe 1977, ha tenuto testa per tre anni a una patologia oncologica che non gli ha lasciato scampo, ma che ha affrontato con coraggio e sorriso grazie ai genitori Anna e Salvatore, ai fratelli Andrea, Enrico e Paolo, alla compagna, l’amore della sua vita, Ilaria. E a distanza di 5 anni la famiglia ha scelto di fare un gesto di solidarietà in ricordo di Davide, un gesto che valorizza il mondo della scuola (di cui Anna Sinno, la mamma, è stata una apprezzata docente di inglese e vice preside) e della musica.

Signora Anna, Davide amava molto la musica oltre che il teatro...

"Certamente. E per questo domani alle 16 nella scuola media Elpidio Jenco che fa parte dell’istituto comprensivo Darsena doniamo alla scuola una somma di denaro con la quale ampliere il parco degli strumenti musicali per la Street Band. La band eseguirà alcuni brani e Andrea e Paolo racconteranno Davide e sarà letta anche una poesia. Ringrazio la dirigente Barbara Caterini".

Cosa viene fatto in ricordo di suo figlio?

"Da quando Davide non c’è più tutti gli anni sosteniamo la ricerca che è lo strumento scientifico importante, ma questo anno abbiamo scelto anche di ricordarlo con un gesto che valorizza la musica, quella musica che amava".

Gli occhi di mamma Anna sono colmi di lacrime, la voce si incrina mentre scorre le fotografie del suo Davide.

"Il dolore per la scomparsa di Davide si legge ogni giorno anche negli occhi del padre Salvatore, dei miei tre figli. Ma bisogna andare avanti. Sono nonna di tre nipoti, il più piccolo si chiama Davide come lo zio".

Come era Davide da bambino?

"Era un ragazzino timido e riservato, poi suo fratello più grande Andrea ha scoperto il suo talento per la regia. Ha fondato della compagnia teatrale ‘Teatro Rumore’. Anche negli anni della malattia ha continuato a impegnarsi per il teatro. Davide era così".

E domani alle 16 alla scuola Jenco i familiari, gli amici saranno lì ricordarlo.

Maria Nudi