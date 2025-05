Museo Mitoraj, si riparte. A giugno il nuovo lotto. Arrivano rampe e impianti

Il "pacchetto" è corposo e riguarda la realizzazione a sud della rampa d’accesso per i disabili e il completamento degli impianti antincendio, servizi igienici, scala d’interpiano e opere accessorie come intonaci, vetrate, corrimano, parapetti e imbiancature. È ciò che prevede il nuovo lotto dei lavori per il futuro Museo Mitoraj, finanziato con i 500mila euro stanziati dal ministero della cultura e consegnato tre giorni fa alla ditta. La partenza è prevista ai primi di giugno, subito dopo la festa della Repubblica, con il termine fissato l’8 settembre.

"È un percorso che parte da lontano e che ha assorbito tante energie – dice l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci (nella foto) – ma della cui bontà e rilevanza artistica, economica e turistica, per Pietrasanta e tutto il sistema-cultura del Paese, l’amministrazione e il sindaco in particolare si sono fatti portavoce con i più alti interlocutori istituzionali. Riuscendo così a costruire un partenariato prestigioso che nulla ha tolto ai bisogni quotidiani della comunità e rafforza il respiro internazionale della città anche in vista della candidatura a capitale italiana dell’arte contemporanea 2027". In parallelo è previsto l’allestimento degli spazi interni, insieme alla Fondazione Mitoraj, dopo di che sarà possibile pensare a una prima, parziale apertura al pubblico.

Daniele Masseglia