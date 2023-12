Un altro furto alla Badia. Derubata un’anziana

Ennesimo furto nel parcheggio della Badia: rubata la borsa di un’anziana alla casina dell’acqua e prelevato denaro con le carte bancomat. Rubata anche la foto del figlio defunto. Un ladro seriale, questo quanto pensano i cittadini ed è un’ipotesi su stanno indagando gli inquirenti: sì, perché non accennano a diminuire i furti di borse ed altri valori nelle auto in sosta vicino al cimitero.

Possibile che non venga acciuffato? Sabato è stata la volta di una signora di Nocchi che stava riempiendo alcune bottiglie alla casina dell’acqua sita nel parcheggio: nella borsa erano contenuti documenti, carte di credito, il cellulare e una foto del figlio morto giovanissimo tanti anni fa riposta nel portafoglio. Un bottino nutrito e pure di valore affettivo profondo. “Il bello e’ che sia vigili che i Carabinieri ne sono al corrente e nessuno fa niente - afferma la figlia della derubata - il nostro territorio diventa piano piano il Bronx”.

Nessuno vede niente? Eppure il sabato mattina la gente gira, fa visita al cimitero, si ferma ad acquistare i fiori per la tomba dei propri cari. Molti furti sono stati commessi sul retro del camposanto, luogo più isolato, dove spesso si sosta e si fa ingresso velocemente per una visita al defunto lasciando magari la borsa in macchina. Ma la casina dell’acqua e’ molto più in vista e i ladri non hanno ritegno, sono veloci ed esperti. Ma sicuramente sono appostati vicino ed una telecamera li inchioderebbe di sicuro.