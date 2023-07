Uccisa da malore mentre passeggia a riva, muore donna di 89 anni

Stava passeggiando in riva al mare con i piedi in acqua per cercare un po’ di refrigerio. Ma l’eccessiva calura è stata fatale a una turista svizzera di 89 anni, N. R., morta dopo aver accusato un malore. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio intorno alle 14.15 al bagno “Graziella“ di Forte dei Marmi, dove l’anziana si trovava da sola dato che i parenti erano rimasti in albergo per pranzare. È stato un passante a vederla crollare sulla battigia all’improvviso e a chiamare i soccorsi. Il primo intervento è stato effettuato da alcuni bagnini, anche degli stabilimenti limitrofi, i quali le hanno subito praticato dei massaggi e altre tecniche di rianimazione incluso l’utilizzo del defibrillatore di cui è dotato il “Graziella“. Poco dopo sono arrivati anche l’automedica e l’ambulanza della Croce Bianca di Querceta e il personale dell’ufficio locale marittimo di Forte dei Marmi. La turista è stata quindi trasportata all’ospedale “Versilia“, dove purtroppo è deceduta poco dopo l’arrivo.