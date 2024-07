Tutto normale: il singolo di Lamarea. La band torna alla ribalta musicale con un videoclip girato a Lombrici

Metti quattro adolescenti, metti che tutti e quattro amano la musica e sognano di cantare e esibirsi da adulti, metti che sono quattro amici: ecco la formula vincente perchè nasce così la formazione musicale Lamarea. Una band di quattro giovani musicisti camaioresi, età media trenta anni. La band si è esibita nella manifestazione “Le spiagge di notte“ del Festival Gaber 2024; il gruppo per la prima volta si esibito sul palco principale insieme a Gian Piero Alloisio, direttore artistico e inventore del format. Una settimana significativa per la band: nel fine settimana esce il nuovo singolo “Tutto normale“. I Lamarea si raccontano alla Nazione

"Siamo quattro amici - racconta Matteo Mastromei- batterista, mio fratello Lorenzo chitarrista, Lorenzo Benassi, chitarrista e Filippo Rocchi, basso e voce. Il nostro gruppo è nato ormai dieci anni fa nel 2014. Per noi, all’unisono, non esiste cosa più urgente che fare musica e raccontare il mondo e la realtà con la musica"

Quando avete scoperto questa passione?

" Da adolescenti vivevamo e viviamo ancora a Camaiore dove è iniziato il nostro viaggio, il nostro percorso musicale. La casa di Filippo ( Filippo Rocchi) è il nostro studio".

Nel fine settimana, il 26, è in uscita la nuova canzone “Tutto normale“cosa affronta e a chi è dedicata?

"E’un brano che cerca il contrasto tra la musica e il testo. Il testo parla delle difficoltà di adattarsi , di accettare il cambiamento per continuare a rincorrere qualcosa che alle volte sembra scomparire. Richiama per certi versi, senza alcuna presunzione, gli argomenti che ha trattato lo scrittore Luigi Pirandello. E’dedicato a tutte le persone che hanno creduto in noi. Il brano uscirà sulle piattaforme musicali. E’ la conclusiobne di un lungo lavoro in studio con il nostro amico Simone Traina. E’ il nostro produttore".

E’accompagnato da un videoclip?

"Certo il videoclip è stato girato a Lombrici e ci saranno delle sorprese"

Cosa è per i Lamarea la musica?

"Sono emozioni, è la nostra vita"

Il nome della band?

"E’un gioco di parole che è anche un omaggio al mare della Versilia"

Un sogno nel cassetto?

"Il palco di Sanremo".

Maria Nudi