Tutto il centro storico sarà coinvolto nel Forum

Non solo la storica location del Teatro dell’Olivo, e non solo la novità dei seminari che potranno essere seguiti anche al Cinema Borsalino. Per questa edizione, il Forum Internazionale della Formazione coinvolgerà l’intero centro storico di Camaiore. Cresce infatti l’attesa, a poche ore dall’apertura delle iscrizioni non solo per i prestigiosi relatori che prenderanno parte all’evento, ma anche per i laboratori che, nella giornata di domenica, saranno ospitati in città.

Il primo, incentrato sulla “scrittura autobiografica” sarà tenuto alla biblioteca comunale Michele Rosi (ospitata a palazzo Tori, via Vittorio Emanuele 81). A curare il laboratorio che si svolgerà dalle 9.30 alle 12.30 sarà Duccio Demetrio, Fondatore e Direttore della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari. Nel pomeriggio i laboratori si posteranno all’Ostello del Pellegrino (via Madonna della Pietà 18). Titolo dell’incontro sarà “Abbraccia la tua libertà”, breve percorso esperienziale per ascoltarsi e vivere in libertà la relazione con gli altri. Lo terrà Luca Mauceri, formatore, attore e musicista dalle 15.30 alle 18.30. Infine il laboratorio dedicato ai bambini, sempre domenica dalle 16 alle 18 al Museo Archeologico (Palazzo Tori e piazza Frangicena). E’ dedicato alla fascia di età che va dai 7 ai 12 anni e si intitolerà “Gli altri siamo Noi”.