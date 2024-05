Tutti pazzi per la corsa: oltre 6mila alla Dj Ten

"Ma cosa vendono laggiù?" domanda, incuriosito da tutta quella gente in coda davanti al bancone, un anziano. Uscito, insieme al sole, per fare due passi in Passeggiata. Laggiù è lo stand di piazza Mazzini dove ieri era possibile iscriversi per partecipare alla Deejay Ten, la corsa non competitiva ideata da Linus, che questa mattina colorerà di rosso la città.

Migliaia di persone, oltre 6.500 per la precisione, si lanceranno nei dieci chilometri, o cinque per chi non ha troppa confidenza con lo sport, attraverso i luoghi più suggestivi di Viareggio. Lo start è previsto alle 9 da piazza Mazzini. E poi giù sul Lungomare, oltre il Burlamacca, fino al faro del Moletto. Al ritorno, in piazza Manzoni, la carovana colorata si ricongiungerà con il percorso da 5 km fino all’ingresso della Pineta di Ponente.