Tutti in pista, c’è "Sportcity". Due giorni di incontri e attività. A Tonfano attesi tanti giovani

Non solo attività fisica, ma anche salute e benessere. È il biglietto da visita di "Pietrasanta è sport", evento in agenda domani e domenica in piazza XXIV Maggio a Tonfano su iniziativa del Comune in partnership con la Fondazione Sportcity. Anche quest’anno, pertanto, Tonfano diventerà un "villaggio" pronto ad accogliere gli appassionati delle varie discipline. "Lo sport ha il potere di abbattere barriere sociali e culturali – sottolinea l’assessore allo sport Andrea Cosci (nella foto) – e di parlare ai più giovani attraverso valori come il rispetto, di regole e avversari, la condivisione di obiettivi, la ricerca di migliorare se stessi. In queste giornate, che per il terzo anno proponiamo gratuitamente, si racconteranno grandi campioni del passato, giovani promesse e soprattutto tante società e associazioni: a loro il mio più grande ringraziamento per il prezioso lavoro che svolgono ogni giorno nella nostra comunità".

Taglio del nastro domani alle 10, poi via ai talk show con il giornalista e telecronista sportivo Jacopo Volpi. Alle 11 si parlerà di calcio con l’ex portiere Giovanni Galli e l’ex centrocampista di Bologna e Torino Eraldo Pecci, alle 17 toccherà a Margherita Zalaffi (unica donna ad aver vinto medaglie olimpiche in due armi diverse, fioretto e spada), Caterina Banti (oro olimpico a Tokyo e Parigi nella vela), Sabrina Bertini (bronzo europeo con la Nazionale di pallavolo nel 1989) e Benedetta Baccani (amazzone paralimpica che a luglio ha trionfato nel suo primo internazionale). Chiusura in musica, con il gruppo "Piano B" e canzoni dagli anni ‘60 agli ‘80. Inoltre lo spazio "Agorà" accoglierà il camper medico dell’associazione "Amici del cuore" con visite mediche gratuite, incontri epromozione del benessere alla presenza di cardiologi, pediatri, medici sportivi e infermieri.

La mattinata di domenica sarà dedicata a prove ed esibizioni offerte ai visitatori da società, associazioni e federazioni sportive. Alle 16 si torna sul palco per il riconoscimento che l’amministrazione comunale ha voluto riservare agli atleti di Pietrasanta che quest’anno hanno raggiunto risultati di rilievo. Alle 16,30 ancora incontri, stavolta all’insegna delle due e quattro ruote con Francesco Pancani, voce-simbolo del ciclismo Rai, Daniele Bennati, velocista ed ex ct della Nazionale, Fabio Del Medico, giovane ciclista pietrasantino campione del mondo Juniores su pista in Cina, e Gian Maria Gabbani, pilota di moto, auto e offshore. Gran finale alle 17,30 con Filippo Magnini, due volte campione mondiale nei 100 metri stile libero, una medaglia olimpica e ben 17 medaglie d’oro europee.