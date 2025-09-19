Andrea Scaccianoce trionfa al Carnevale di Cecina

È diventato il numero uno dei costruttori del Carnevale di Cecina. Andrea Scaccianoce siciliano di Acireale ma viareggino d’adozione. Al nostro Carnevale ha partecipato come mascheratista nel triennio 2021-2023 per poi diventare fondamentale braccio destro del costruttore di Prima categoria Roberto Vannucci,. Ora Scaccianoce ha trionfato nell’edizione 2025 della Targa Cecina, Carnevale Storico giunto alla 64^ edizione. Titolo, quello di costruttore numero uno, conquistato numeri alla mano perché il bravissimo Andrea già vantava il successo dell’edizione 2023 ed il secondo posto di quella del 2024. Andrea ha sbaragliato la concorrenza di altre 6 costruzioni, ciascuna rappresentante uno specifico Rione, con il suo ‘Wakanda Forever’, una costruzione di 6 metri di larghezza per 7 di altezza e 10 di lunghezza, realizzata per il Rione Casine. "Siamo proprio un bel gruppo - racconta Andrea –. Cecina rispetto a Viareggio è una realtà pionieristica, meno professionale. Lì al baraccone si possono ancora fare le cene ed i residenti possono venire la sera, dopo il lavoro, a darti una mano. Viareggio è qualcosa di molto più professionale ed è anche giusto così".

Il suo ‘Wakanda Forever’ era un omaggio ad un film Marvel, avente come protagonista un capo tribù. "Il senso della costruzione – spiega – è proprio questo: una tribù simbolo di una comunità unità. Unità composta da 25 aiutanti, 40 maschere sul carro ed altrettante a fare il balletto davanti al carro. Una piccola comunità di 100 persone che, oltre al premio per il carro, si è anche aggiudicata il premio per il miglior balletto e il miglior costume". Al Carnevale cecinese, un percorso cittadino di meno di 1 chilometro da percorrere 3 volte, ha anche partecipato l’altro mascheratista Silvano Bianchi (aiutato dall’altro mascheratista Raffaele Morvillo) che, per il Rione Stazione, si è classificato al secondo posto.

Sergio Iacopetti