Tutti i rioni si vestono a festa

C’è un rinnovato fermento nei quartieri della città. Tutti, quest’anno, proporranno la loro rionale; che sia pomeridiana, per i bambini, o in notturna. Tutti, con l’ingresso di Bicchiolino, ora hanno una maschera ufficiale. E tutti, per questa edizione del Carnevale, propongono una bandiera per addobbare strade, balconi, facciate, negozi... E, in grande stile, il Campo d’Aviazione ha cominciato a vestirsi per la grande occasione. Bellissimo l’addobbo della via Nicola Pisano, dove il comitato di Capitan Pinuglioro ha già montato la sue bandiere che si muovono al vento. Pronte ad accogliere la prima giornata di festa, sabato in piazza Paolo Giovanni II, con la terza edizione del “Mondialito dei Rioni“, memorial Egisto Olivi, il torneo di Burraco, in ricordo di Adriano Iacopetti, mercatini, musica e la cena di solidarietà.