L’attesa del Palio dei Rioni. Nocchi lancia la sfida con rinnovato entusiasmo

Nocchi: il pane, il presepe e il Palio. Nasce tra il ‘50 e il ‘60 il cuore del rione giallo-verde, ma si battezza ufficialmente nel 1962: oltre sessant’anni di impegno per un paese ai piedi delle Apuane, verde e bagnato dall’acqua. "Dal 2023 dopo tanti anni da caporione – racconta Mariano Pizzi – sono subentrato alla presidenza storica del rione di Enrico Pepi, insieme a tanti personaggi volenterosi, ai due caporioni Marco Gaspari e Rossano Marchi con tutto il direttivo. Abbiamo poi cercato di modificare un po’ i nostri metodi di conduzione dell’associazione". Nella versione ‘moderna’ il Nocchi era presente dall’inizio fino al 1990, vincendo l‘edizione del 1987 e ha vinto l’edizione 2010 aggiudicandosi anche il Festivalpalio e la maratonina prepalio, due eventi che adesso non si svolgono più. Nel 2011 hanno vinto il Cavalpalio divenuto poi il Palio Junior e per ben quattro volte hanno visto premiare la loro Miss Palio.

Serate calde all’aperto, agonismo e risate: grande fantasia per le corride con Gaspari in testa in ogni trucco e travestimento. Per Nocchi conta inventare e celebrare: unico su tutti il loro Presepe vivente nel borgo ogni 26 dicembre, ripreso anche da mamma Rai. Atleti preparati, menti brillanti: il loro balletto ‘Waka waka di Nocchi’ è rimasto mitico e travolgente durante una trascorsa Corrida. Pizzi ricorda sempre i vecchi ed amati colleghi che hanno rilanciato il rione e il palio stesso con verace entusiasmo: Giuseppe Mallegni, Mario Di Lelio e non per ultimo, ma unico e inimitabile Roberto Frediani conosciuto come "Braone", anima del rione, ma anche del palio di Camaiore che vive ancora nei loro cuori.

"A prescindere dai risultati che otterremo in campo, che sono legati a molti fattori, prendiamo atto che il nostro campo di allenamento si è riempito di giovani e non, pieni di entusiasmo, e questo per noi è già una vittoria, mai in anni passati avevamo avuto una presenza così numerosa – chiude Pizzi –. Credo che per questo vada dato atto anche al comitato Palio di essere riuscito a ricreare interesse intorno a una manifestazione così importante per Camaiore e per tanti camaioresi. Auguro un palio strepitoso al mio rione e buon palio a tutti gli altri".

Isabella Piaceri