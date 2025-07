Ciak, si gira: i set viareggini entrati nella storia

VIAREGGIO

Una città di mare e, fino a pochi anni fa, anche di cinema. Una città dove sono passati , tra gli altri, Wim Wenders, Ettore Scola e un Tarantino che, al suo esordio, prosciugava il credito telefonico del Politeama. Quando, lì, con Europa Cinema, si riuniva il cinema indipendente e internazionale.

Ma è stata anche una città, che per quei film che hanno segnato il cinema, è divenuta casa e set. Ed è proprio in ricordo di quella Viareggio che giovedì 10 luglio, è dedicato l’appuntamento di “Strada facendo, vedrai“, organizzato dalla Biblioteca circolante, e per cui sono aperte le prenotazioni da oggi.

Un viaggio nel mondo del cinema, condotto da Umbergo Guidi, giornalista e scrittore esperto di cinema, che partirà, con ritrovo alle 20.45 dalla Fauzia, da Piazza Mazzini, dove è stata girata una delle scene più celebri de “La Pazza Gioia“ di Paolo Virzì, per proseguire di fronte all’ex cinema Eolo, protagonista di una scena di “Guendalina“, film del 1957 di Alberto Lattuada. Ulteriore tappa sarà quella davanti al Gran Caffè Margherita, dove sono state girate numerose scene per il grande schermo: da “Frenesia dell’estate” di Luigi Zampa con Vittorio Gassman e Amedeo Nazzari a “Peccato veniale” di Salvatore Samperi con Laura Antonelli, fino a “Il petomane” di Pasquale Festa Campanile con Ugo Tognazzi, dove il Margherita appare “truccato” da Moulin Rouge. Film dove compare, inoltre, il bagno Nettuno, anche set per “Un’anima divisa in due” di Silvio Soldini e di “Sulla spiaggia e di là dal molo” di Giovanni Fago ispirato a Mario Tobino, per cui sarà presente la nipote Isabella. Poche decine di metri più a sud, in piazza Campioni, è stata girata una delle tante scene viareggine de “I

laureati”, film d’esordio di Leonardo Pieraccioni e, incamminandosi verso il molo, dove concluderà la passeggiata cinematografica, sembrerà di rivivere “La bella di Lodi” di Mario Missiroli, con protagonista Stefania Sandrelli.