Turista russo in carcere per frode. Era ricercato a livello internazionale

Si trovava tranquillamente a spasso con la famiglia al Forte, ma su di lui c’era un ordine di cattura. La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino russo su cui pendeva infatti un mandato internazionale: nell’ambito di controlli effettuati da personale del commissariato di Vittoria Apuana, è stato controllato lo straniero di 55 anni, residente in Spagna ed attualmente in vacanza in Versilia con la moglie, che è risultato colpito da una richiesta di arresto provvisorio da parte della magistratura russa, in particolare della Corte del distretto di Mosca, emessa dallo scorso mese di marzo per il reato di frode, per il quale è prevista una pena massima di 10 anni. L’uomo da tempo era tenuto sotto osservazione da parte delle forze dell’ordine che ne hanno seguito gli spostamenti aspettando il momento migliore per fermarlo. Il russo – che non ha opposto resistenza – è stato quindi accompagnato negli uffici del Commissariato per ulteriori accertamenti, sia sull’identità che sulla efficacia del provvedimento di arresto, mediante interlocuzione con gli uffici dell’Interpol di Roma che hanno confermato l’attualità e la validità di tale richiesta.

Quindi, dopo aver ottemperato alle formalità previste in tali casi, sia con l’Autorità giudiziaria di Lucca che con la Corte d’Appello di Firenze, lo straniero cinquantenne è stato immediatamente accompagnato dai poliziotti alla casa circondariale di Lucca.

Francesca Navari