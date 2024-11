Turismo mediterraneo. Promozione della cultura. Un premio a Marcucci

Il Mediterranean Tourism Forum ospitato a Malta ha celebrato il patrimonio culturale e l’innovazione turistica del Mediterraneo, ospitando oltre 1.500 delegati da 28 paesi. Due figure italiane spiccano nell’edizione di quest’anno: Marialina Marcucci, presidente del Carnevale di Viareggio, e Pietro Angelini, direttore generale di Navigo.

Marialina Marcucci ha ricevuto il prestigioso Mediterranean Tourism Award, un riconoscimento al suo contributo straordinario nella promozione della cultura mediterranea. Il premio le è stato consegnato dal Presidente della Repubblica di Malta, Myriam Spiteri Debono. La serata si è conclusa con un concerto della Mediterranean Orchestra, insieme di suoni e strumenti del mediterraneo, diretta dal Maestro Santori.

Pietro Angelini, è invece intervenuto su un tema cruciale per il futuro del turismo mediterraneo: lo yachting come strumento per rafforzare l’attrattività delle destinazioni costiere. Nella sua sessione, “Yachting Destination: innovazione e opportunità per il turismo mediterraneo”, si sono esplorate strategie di sviluppo sostenibile, marketing internazionale e il potenziale economico dell’industria nautica.

Il tema di questa edizione del Forum pone l’accento su come il Mediterraneo possa affrontare le sfide globali, dalla transizione verde alle trasformazioni tecnologiche e sociali.