Tubo gas non valido. Abitazione inagibile

Tubo del gas in gomma con validità scaduta, assenza di cappa di aspirazione e problemi al quadro elettrico e alla rete idrica in quanto la casa non era allacciata all’acquedotto pubblico bensì alimentata tramite pozzo privato. Per questi motivi una casa di via Falascaia, al Pollino, è stata dichiarata inagibile dopo la verifica effettuata dal Dipartimento di prevenzione Asl. Inoltre il Comune ha ordinato ai proprietari di ripristinare le condizioni di sicurezza.