Preleva 57mila euro dal bancomat dell’anziana che assiste: denunciata

Pietrasanta (Lucca), 21 aprile 2023 – Una serie di prelievi del valore di 57mila euro utilizzando il bancomat di una vedova ultra 80enne che assisteva. Purtroppo però di questi soldi neanche un euro è andato alla legittima proprietaria, per questo una domestica 55enne di Pietrasanta ( Lucca), già nota alle forze dell'ordine, è stata denunciata dai carabinieri. Le indagini sono partite dopo una denuncia presentata dall'anziana donna.

La 56enne è stata seguita e colta in flagrante dai carabinieri mentre cercava di effettuare l'ennesimo prelievo. Perquisendo l'abitazione della donna, in un'intercapedine ricavata all'interno di un mobile in camera da letto, sono stati rivenuti 6.100 euro in contanti, alcune carte prepagate e numerose ricevute relative alle operazioni di prelievo di denaro contante effettuate con il bancomat sottratto all'anziana.