Trovano la casa svaligiata I ladri prendono chiavi e libretto dall’auto in sosta

Quando sono usciti dal ristorante si sono accorti che qualcuno aveva forzato la loro macchina in sosta, illudendosi di aver trovato ogni cosa al suo posto. Il peggio infatti doveva ancora venire in quanto i ladri si erano impossessati delle chiavi di casa e del libretto di circolazione, recandosi poi a casa loro per svaligiarla. Tanto basta per far scattare l’allarme sicurezza visto che si tratta di una tecnica che i malviventi hanno già messo in atto altre volte. Vittima dell’odioso episodio, avvenuto sabato sera tra le 21 e le 21.30, è una famiglia residente al Crociale che aveva deciso di cenare in un ristorante di Valdicastello. Al momento non risultano segnalazioni né denunce alle forze dell’ordine, ma l’episodio ha mobilitato i numerosi gruppi di sicurezza Whatsapp attivi da alcuni anni e che tengono alta l’attenzione su quanto avviene nel territorio comunale.

Molto importante sarà il riscontro delle telecamere della zona, incluse quelle dei privati. Il sospetto di chi abita vicino al ristorante di Valdicastello è che due persone – un uomo e una donna – fossero appostate lungo la strada all’interno di una macchina bianca e che abbiano aspettato il momento propizio per forzare la macchina in sosta prelevando chiavi di casa e libretto per risalire all’indirizzo di chi, ignaro, stava mangiando al ristorante, raggiungendo poi la loro abitazione indisturbati. Il furto all’interno dell’abitazione, sempre in base al racconto dei diretti interessati, non è stato di grande entità, a parte la casa trovata no completamente a soqquadro. Trattandosi però di un episodio non nuovo, l’invito è quello di non lasciare in macchina oggetti troppo in vista, soprattutto le chiavi di casa.

Non che a Capezzano Monte il fine settimana sia stato granché migliore. Anche in questo caso i raid hanno preso di mira le macchine in sosta, ma per un altro obiettivo: tagliare le gomme. Gli episodi – almeno un paio, ma c’è chi dice che sono molti di più – si sono verificati nella zona in prossimità della chiesa parrocchiale di San Rocco e sono stati compiuti sicuramente di notte. Danneggiamenti che stanno preoccupando la comunità, inclusa quella della vicina Capriglia, scioccata da un gesto gratuito e privo di alcun senso che sta solo creando problemi e seccature.

Daniele Masseglia