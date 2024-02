Troiso e Nicoletti conquistano la maglia nera

VIAREGGIO

Interessante è anche vedere le attività delle Commissioni consiliari a cominciare dalla Conferenza dei capigruppo che nel corso del 2023 si è riunita 9 volte in tutto (1 febbraio, 20 febbraio, 29 marzo, 19 aprile, 4 maggio, 7 luglio, 18 settembre, 11 ottobre, 16 novembre). Qui i campioni delle presenze sono stati: Paola Gifuni (presidente del consiglio), David Zappelli (Del Ghigaro Lista Civica), Dario Rossi (Pd,una volta sostituito da Diego Sodini), Carloalberto Tofanelli (Fd’I, una volta sostituito da Barbara Paci). Mentre Riccardo Pieraccini (Progetto per Viareggio ha collezionato 6 presenze e 3 assenze; Giulia Gemignani (Giovani per Viareggio) 5 presenze e 4 assenze; Alessandro Santini (Lega) 5 presenze e 4 assenze; Tiziano Nicoletti (Lista Bonaceto) 2 presenze, 7 assenze. Maglia nera, invece, per Luigi Troiso (Lista CivicaMente) che risultato sempre assente.

Questa invece l’attività e le assenze delle commissioni.

Commissione Statuto e Partecipazione (una sola deduta il 26 aprile) presenti: Sinagra, Gemignani, Ricci, Pieraccini, Zappelli, Nicoletti, Pardini. Assenti: Paci, Dondolini, Troiso.

Commissione Cultura e Educazione: (tre sedute 13 marzo, 18 luglio, 11 ottobre) sempre presenti: Gridelli, Ricci, Francesconi; Zappelli e Tofanelli assenti 1 volta; Sodini assente 2 volte; Nicoletti sempre assente.

Commissione urbanistica e opere pubbliche (sei sedute 24 febbraio, 17 luglio, 20 settembre, 13 ottobre, 24 novembre, 18 dicembre) sempre presenti: Benvenuti, Pieraccini, Zappelli, Sinagra, Tofanelli. Pacchini assente una volta. Sempre Assente: Ferrari

Commissione Ambiente e Servizi pubblici mai riunita.

Commissione legalità e Tutela del Cittadino (una seduta 31 luglio, congiunta con servizi alla persona): presenti Bertolucci, Consani, Malfatti, Ciucci e Pacchini. Assenti Ricci, Dondolini, Rossi, Gemignani, Pieraccini e Troiso.

Commissione Servizi alla persona e Terzo settore (una seduta 11 ottobre) tutti presenti Matteo Ricci, Giulia Gemignani; Alessandra Malfatti; Riccardo Pieraccini Riccardo; Filippo Ciucci; Maria Domenica Pacchini; Luigi Troiso.

Commissione Risorse (otto sedute: 3 febbraio, 30 marzo, 21 aprile, 8 maggio, 10 luglio, 20 settembre, 24 novembre, 15 dicembre) Sempre presenti Benvenuti, Consani, Malfatti, Gridelli, Tofanelli. Santini assente 6 volte. Nicoletti sempre assente.

Commissione Attività Produttive (una seduta: 24 febbraio) presenti Benvenuti, Gemignani, Gridelli, Sinagra, Paci, Pardini. Troiso assente.

Commissione Pari Opportunità (tre sedute: 27 settembre, 17 novembre, 13 dicembre) sempre presenti: Gemignani, Bertolucci, Zappelli. Ricci e Pacchini assenti 2 volte. Pace e Sodini assenti 1 volta.

Commissione speciale Tavolo della Memoria (due sedute: 3 aprile, 22 maggio) tutti presenti (Grilli, Benvenuti, Ricci, Nicoletti, Santini), Piagentini una volta assente giustificato.