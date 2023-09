Trofeo Buffoni coi big del pedale Campioni mondiali saranno in gara

Tutto è pronto a Forte dei Marmi e Montignoso per il 54° Trofeo Buffoni. La prestigiosa classica internazionale, è in programma domenica con partenza alle 10 da piazza Garibaldi di Forte e arrivo in località “Piazza” davanti a Villa Schiff. Saranno presenti i più forti atleti del panorama ciclistico internazionale. Atleti provenienti da tutto il mondo si sfideranno su un percorso di gara spettacolare racchiuso tra il mare della Versilia e il verde delle Apuane. Forte Dei Marmi e Montignoso saranno ancora una volta, per un giorno, le capitali mondiali del ciclismo giovanile. "Quello con il Trofeo Buffoni e con il Comune di Montignoso è un rapporto che si poggia su basi solide di amicizia e collaborazione ormai da tempo consolidate – affermano il sindaco Bruno Murzi e il consigliere allo sport, Alberto Mattugini – siamo felici di rinnovare il nostro supporto alla manifestazione che grazie anche alla passione e determinazione dello suo staff organizzativo, è riuscito ad inserire il Trofeo Buffoni tra le gare internazionali juniores più autorevoli del panorama ciclistico, tanto da essere definito un “piccolo mondiale".

Ben 176 – in rappresentanza di 36 squadre – saranno gli atleti che si contenderanno il prestigioso traguardo. Molti i favoriti per la vittoria del Trofeo Buffoni 2023. Due nomi su tutti riscuotono i favori del pronostico: il Campione del Mondo e Campione Europeo Luca Giami (Team F.lli Giorgi), già protagonista al Buffoni nella passata edizione e dell’altro Campione del Mondo Juan David Sierra (Team Biringhello Milano); ci saranno poi 2 campioni europei, 8 campioni nazionali, 6 campioni regionali e tutti gli Azzurri. Sei saranno le maglie ufficiali che saranno assegnate al termine della manifestazione. Quest’anno saranno due le “maglie speciali”. La tradizionale maglia di colore rosa e giallo dedicata al Campione di Ciclismo Marco Pantani, che sarà assegnata all’atleta che transiterà per 1° all’ultimo passaggio sulla salita della Fortezza, la cosi detta “Cima Pantani”. E la novità di quest’anno la maglia di colore turchese, denominata “Maglia della Tenacia” dedicata al Campione di ciclismo Michele Scarponi.

Sabato alle 10, alla vigilia della corsa, una delegazione composta da un rappresentante dell’amministrazione comunale di Forte dei Marmi e uno dell’amministrazione comunale di Montignoso si recheranno al cimitero di Montignoso per rendere omaggio alla famiglia Buffoni. La corsa sarà trasmessa in diretta streaming dalle 15:30 Facebook e su You Tube Toscana Sprint e in differita su Rai Sport 2 Canale 58.