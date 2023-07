Tribune in sicurezza per il Palio Rilasciato il certificato di idoneità

Stasera iniziano i giochi del Palio dei Rioni. E il tema riguardante lo stadio ha trovato finalmente una soluzione: le tribune sono in sicurezza. "Ieri pomeriggio (lunedì per chi legge; ndr) l’ingegner Rodà, a seguito di alcuni piccoli interventi manutentivi volti ad annullare il pericolo di sfondellamento della copertura, ha rilasciato la certificazione che consente l’utilizzo delle tribune – spiega il sindaco Marcello Pierucci –; la città, quindi, potrà assistere alle serate del nostro Palio in tutta tranquillità e in perfetta sicurezza".

"L’amministrazione era sicura che le verifiche avrebbero dato esito positivo – sottolinea il primo cittadino –; lo avevamo comunicato anche ai consiglieri d’opposizione Andrea Pellegrini e Cinzia Romboni, che avevano posto dei dubbi. Nonostante questa nostra rassicurazione, hanno ugualmente cercato di mettere in difficoltà il Comune e soprattutto il Comitato Palio. Personalmente, sono sconcertato che, anziché collaborare alla buona riuscita di eventi che rafforzano il tessuto sociale ed economico di Camaiore, si sia preferita la strada della strumentalizzazione e dell’affermazione politica personale, che non avrebbero mai avuto alcun risvolto se non quello di ostacolare l’ottimale organizzazione del Palio, fra l’altro con la presunzione di emettere giudizi tecnici che solo chi ha adeguate professionalità può permettersi di esprimere".

Esulta per l’esito positivo anche la lista ’Riformisti - Viviamo Camaiore’: "Il palio si farà in piena sicurezza dello stadio – si legge in una nota –; le posizioni scomposte e allarmistiche di alcuni consiglieri di opposizione, oggi appasiono un ululato alla luna, strumentalizzando il nulla che aveva solo il fine di far passare il sindaco Pierucci per un irresponsabile. Questa storia dimostra che Camaiore è in buone mani e conferma la di chi è stato relegato all’opposizione".

Opposizione che, dal canto suo, rivendica la battaglia: "Dopo mesi e mesi di nostre sollecitazioni, finalmente sono state eseguite le prove per accertare l’idoneità statica delle tribune – commenta Cinzia Romboni di Fratelli d’Italia –; siamo veramente soddisfatti che sia stato firmato il certificato di idoneità statica. È un importante obiettivo per la sicurezza dei cittadini in vista del Palio, una manifestazione da noi fortemente sostenuta e ripristinata proprio dal centrodestra. Proprio perché teniamo alla kermesse, ci siamo impegnati perché l’evento potesse svolgersi con le adeguate norme di sicurezza. Il nostro compito non è mai stato l’attacco strumentale".