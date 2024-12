Trent’anni di lotta ambientale: la favola di Paolo Ercolini contro l'inceneritore

Trent’anni di lotta ambientale contro l’inceneritore, gli scontri con la polizia davanti ai cancelli del "mostro", le mobilitazioni a suon di eposti che portarono nel 2010 al sequestro e alla definitiva chiusura dell’impianto. Un sogno avverato, una favola a lieto fine per chi oggi ha deciso di trasmettere e tramandare questa favola alle future generazioni.

È questa la missione del volume “Lo stagno incantato“ che il noto attivista Paolo Ercolini presenterà domani alle 16,30 alla Croce Verde. Il libro, per ora stampato in 300 copie, è gratuito, autoprodotto e autofinanziato, e verrà consegnato alle scuole a partire dalle elementari “Alessio Ricci“ del Pollino, dalle cui finestre è ancora visibile l’ex inceneritore di Falascaia, prossimo – così promette il Comune – ad essere smantellato.

L’idea della favola, infatti, è dell’Associazione tutela ambientale della Versilia, tra l’altro ammessa come parte civile al processo Keu, in partenza oggi a Firenze. Associazione che ha vissuto in prima persona l’intera trafila degli inceneritori ed è intenzionata a far capire agli adulti del domani, a coloro che erediteranno il pianeta, che sognare è possibile. "Vorremmo seminare qualcosa di importante e concreto – spiega la storica portavoce dell’associazione Daniela Bertolucci – lasciando ai bambini il nostro esempio e la nostra sensibilità di ’sentinelle’ dell’ambiente. Ma le battaglie non si fanno per denaro, per questo non chiederemo un euro a nessuno".

La fiaba di Ercolini, non a caso, ha come protagonista una bambina di città che va in campagna col nonno e scopre un mondo fatto di animali e piante. Farà amicizia anche con una libellula, ma toccherà con mano gli effetti dell’inquinamento. Il legame è quello con l’inceneritore, disegnato sul retro del volume, in particolare gli scontri con la polizia avvenuti l’8 ottobre 1997, quando i manifestanti tentarono di bloccare l’arrivo dei camion.

"Penso a Barbara, Marina, Amos, Enza, Vittorio, Beppino, Virio, Piergiorgio, Rinaldo – conclude Bertolucci – e tutti coloro che quel giorno erano mossi dalla volontà di difendere il loro territorio, la loro salute e quella dei loro cari. Non importa se furono altri a credere di aver vinto: l’impegno e il non arrendersi è la via che rende possibile ciò che pare essere impossibile".

Domani, oltre a Ercolini, interverranno anche il pediatra ed ex sindaco Domenico Lombardi, l’epidemiologo Paolo Crosignani e l’avvocato e presidente della Croce Verde Gabriele Dalle Luche. Info sulla favola alla “Capannina del Pollino“.