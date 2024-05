Trenta secondi e quel desiderio di viaggiare

Trenta secondi. Poco più di un paio di respiri o qualche battito di ciglia. Eppure possono bastare. ad accendere un desiderio. Un sogno e qualche volta a decidere di chiudere tutto in una valigia, salire su un aereo e partire. L’altra sera mentre intervistavamo Bernabò Bocca, il presidente nazionale di Federalberghi, parlavamo di Viareggio (che lui ama particolarmente sin da quando era un ragazzino) e della Toscana. Quando gli è tornato in mente un episodio che accadde quindici anni fa.Con una delegazione di operatori turistici partirono in missione per la Cina con l’obiettivo di valorizzare le destinazioni italiane: Roma, Venezia, Firenze e Napoli.