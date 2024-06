Trekking musicale, la carica dei 500

Saranno in 500 a partecipare alla IV edizione del trekking musicale Alta Versilia MelodieSentieri. La Filarmonica Santa Cecilia di Farnocchia è pronta per l’appuntamento di domenica con partenza alle 8 da Farnocchia. Le iscrizioni si sono chiuse pochi giorni fa col record di adesioni. Si potrà scegliere fra ben tre possibili percorsi: i primi due (“Pietralunga” da 12 km e “i Minatori” da 8 km) collegano i due borghi di Farnocchia e Sant’Anna (di Stazzema); l’ultimo (“Focetta” da 6 km) arriva fino alla cima del Monte Gabberi e poi torna a Farnocchia. Lungo il percorso i partecipanti troveranno 12 postazioni musicali, dove potranno fermarsi ad ascoltare la musica di piccoli ensemble o di gruppi più numerosi, totalmente immersi nella natura delle nostre Alpi Apuane. Sarà possibile rifocillarsi nelle aree ristoro lungo il sentiero e come sempre all’arrivo, sulla piazza di Farnocchia, sarà distribuito un piatto di pasta per tutti e cinquecento gli escursionisti.

L’evento oramai è divenuto un appuntamento importante delle inziative che si svolgono nel Comune di Stazzema, che apre la bella stagione delle camminate sulle Alpi Apuane e il calendario del Solstizio d’Estate di Pruno Volegno e Cardoso. Per avere ulteriori informazioni su MelodieSentieri è possibile consultare il sito internet www.melodiesentieri.com. La Filarmonica di Farnocchia, per l’evento, ha ringraziato le Associazioni che collaborano per la riuscita della manifestazione.