Tre liste per Giovannetti Nasce ’Ancora Pietrasanta’

La decisione ufficiale è attesa martedì, ma salvo sorprese la candidatura-bis del sindaco Alberto Giovannetti sarà sostenuta da tre liste. Con una novità: Forza Italia e “Pietrasanta prima di tutto-Lista Mallegni“ si fonderanno in un’unica lista. Poi ci saranno la Lega e la novità fresca di giornata: “Ancora Pietrasanta“. I mattoncini sono statti assemblati all’ultima riunione, anche se non è stato ancora indicato il capolista. I più corteggiati sono gli ex consiglieri comunali Daniele Taccola e Lora Santini, mentre per il resto la compagine sarà composta da alcuni consiglieri e assessori attualmente in carica. Il capogruppo Giacomo Vannucci, invece, a regola resterà all’interno di “Pietrasanta prima di tutto“.

Tutto questo mentre sul territorio sono apparsi manifesti di Giovannetti con alcune istantanee del mandato (piazza Carducci, rotonda via Unità d’Italia, l’Afrodite di Ciulla e il campo d’atletica), ma senza i loghi delle forze che lo appoggeranno. "Il manifesto – spiega il sindaco – è una risposta a chi ogni giorno mi chiede se mi candido o no. Li perfezioneremo una volta che la situazione, già chiara, sarà definitiva. A partire dalla realizzazione del logo della lista civica che mi sosterrà in aggiunta a quelle di Forza Italia e ’Pietrasanta prima di tutto’, che si fonderanno, e Lega. Il manifesto è un ’antipasto’, presto torneremo sul campo con l’obiettivo di continuare a lavorare per i prossimi 5 anni al fine di completare il percorso che abbiamo iniziato. Il ’fare’ è il nostro slogan, perché la priorità è continuare a far crescere Pietrasanta".

d.m.