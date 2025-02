Trasferimento biblioteca, la "Guiscardo" dice sì: "È un passo avanti"

"È un passo avanti per una Pietrasanta più moderna, efficiente e proiettata verso il futuro". Con queste parole l’associazione culturale "Il Guiscardo", nata nel 2023 su impulso del suo presidente, nonché sindaco, Alberto Giovannetti, dice sì all’idea di trasferire la biblioteca "Carducci" al vecchio municipio di piazza Matteotti (nella foto). "La nuova sede – scrivono – offrirà agli utenti maggiore comodità, con parcheggi nelle immediate vicinanze e spazi privi di barriere architettoniche, garantendo un accesso facilitato a tutti, incluse le persone con disabilità. Il trasferimento è inoltre coerente con il Museo dell’archivio storico, che sarà allestito all’interno del municipio. Un’unica sede per due istituzioni culturali fondamentali significa maggior efficienza e miglior organizzazione degli spazi. L’operazione consentirà poi di ampliare gli spazi espositivi al Sant’Agostino, incluso il futuro Museo dedicato a Botero. Chi dice ’no’ è prigioniero di nostalgie o opposizioni pretestuose".