Tra Musica e spiritualità del Natale: in ricordo dell’amica Genovali

VIAREGGIO

Anche Lucca ricorda Emma Genovali. E lo fa con un concerto nella cattedrale di San Martino. Saranno così le note a unire le due città nella memoria della studentessa deceduta in seguito all’incidente in cui è rimasto vittima anche il fidanzato, Leonardo Brown.

In realtà saranno due gli appuntamenti nella Cattedrale di all’insegna della spiritualità del Natale. Il primo questa domenica 17 dicembre alle 18con il coro del Liceo musicale "A. Passaglia". Il secondo, ancora alle 18, proprio nel giorno di Natale (Vespri d’organo in Cattedrale a cura del Rettore Mons. Marco Gragnani e dell’organista Giulia Biagetti). L’esperienza del canto corale è una realtà consolidata nella programmazione scolastica del Liceo Musicale Passaglia. Come attività didattica facilita gli studenti nel conseguimento di competenze riguardanti non solo espressione e consapevolezza culturali, ma anche la sfera socio-emotiva; come attività concertistica promuove su tutto il territorio lucchese il repertorio corale tramite le tre distinte formazioni che si differiscono per numero, genere e destinazione tematica in base alle scelte musicali.

La preparazione è affidata ai diversi laboratori di musica d’insieme condotti dalle docenti Diana Trivellato, Ausilia Cristofaro e Rossella Bevacqua.

Questa domenica alle 18 sarà un’occasione molto particolare, tra musica e preghiera, perché questo saggio è dedicato ad una ex alunna del liceo musicale, Emma Genovali, venuta a mancare lo scorso mese di settembre in seguito ad un tragico incidente.

I brani eseguiti verranno presentati da alcune allieve del coro. L’edizione del “Cantiere di Natale” del 2023 è stata realizzata da FLAM in collaborazione con Ente Chiesa Cattedrale e Opera del Duomo, centro d’arte e cultura, col sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. L’ingresso è libero.