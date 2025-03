Tra musica e arte. Forte dei Marmi scalda i motori

Musica, arte e letteratura saranno le coordinate della stagione confezionata dalla Fondazione Villa Bertelli. Alla presentazione di ieri il presidente Ermindo Tucci ha assicurato che il pubblico assisterà a una proposta "unica e variegata" e i nomi finora confermati vanno in questa direzione. Partendo dal Villa Bertelli Live, in collaborazione con la Leg (Live emotion group) di Sandro Giacomelli, Tania Ferri ed Elisabetta De Luca, il palinsesto proporrà 11 eventi, 6 dei quali già annunciati: Skunk Anansie il 12 luglio, Ben Harper il 17 luglio, Alfa il 30 luglio, Alessandra Amoroso il 2 agosto, Fabri Fibra il 13 agosto e Francesco Gabbani il 16 agosto. Per il comparto classico ci sarà invece un minifestival di quattro concerti, curato dal Maestro Igor Raykhelson, che vedrà, già a partire dal mese di aprile, musicisti di fama internazionale esibirsi a Villa Bertelli e nella chiesa di San Francesco a Vittoria Apuana. Sempre ad aprile, nella chiesa di San Francesco, verrà presentato il "Requiem" di Mozart.

La Fondazione ha siglato poi un accordo con Feltrinelli editore per una rassegna di otto appuntamenti, a cura di Enrico Salvadori, per un totale di due incontri settimanali nelle prime quattro settimane di luglio. La location sarà quella del "Giardino dei lecci", alla presenza di scrittori noti al grande pubblico. Infine l’arte, con quattro mostre allestite nella Sala Ferrario di Villa Bertelli, a ingresso libero: da "Nori Dè Nobili" con opere dagli anni ’20 agli anni ’50 (22 marzo-22 maggio) a "Il mondo intorno a me" di Teresa Acacia Peyrani (30 maggio-29 giugno), fino a "Cosmologie" di Sara Forte (2-27 luglio), "Forte più che mai" di Elisabetta Rogai (1-31 agosto) e "Cecconi macchiaiolo" al Forte di Leopoldo I (30 maggio-9 novembre).

"Villa Bertelli – ricorda Tucci – ha un’anima estiva e una invernale, più intima, che si rivolge soprattutto ai fortemarmini. Detto questo, il nostro obiettivo è confermare l’ottimo esito della stagione 2024, conclusa con ben 32.400 presenze solo per i concerti estivi. Per quanto riguarda l’intesa con Versiliana e Pucciniano ritengo che una fattiva collaborazione tra i poli culturali del nostro territorio non può che ottimizzare la programmazione e produrre una migliore offerta per il pubblico che ci segue. Ringrazio la presidente della Versiliana Paola Rovellini per questa opportunità che, sono certo, avrà un ulteriore riscontro di consensi. Un lavoro ben fatto passa anche attraverso la cooperazione e il rispetto reciproco".