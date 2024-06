Tra bocce e premiazioni. Festa finale della Crea alla Bocciofila Migliarina

Si è svolta alla Bocciofila Migliarina la festa finale che ha visto coinvolti i ragazzi della C.R.E.A., con pranzo e successive premiazioni. Dal mese di settembre la Bocciofila ospita infatti i circa 60 ragazzi del comprensorio che si cimentano in vere e proprie gare. Tutto questo grazie all’impegno del centro, del suo mentore Armano Pino, e degli altri volontari che assieme a Silvia Panzera hanno organizzato i gruppi. "Facciamo anche un appello al Comune - dichiarano dalla Bocciofila - per uno scivolo per i ragazzi in carrozzina e per cambiare l’impianto luce ormai sorpassato e costoso".