Tra arte e sport: "FuoriRotta". Evento al Nimbus

Due linguaggi universali, capaci di rompere barriere e costruire comunità. Due linguaggi come l’arte e lo sport, che saranno protagonisti, oggi, a partire dalle 15, di “FuoriRotta“, l’evento di arte partecipativa organizzato dal collettivo Tendart, guidato dai soci surfisti del Nimbus Surfing Club, Giulio Bottari e Diego Lorieri per creare uno spazio libero di aggregazione e confronto artistico. Così come lo stesso evento, patrocinato dal comune di Pietrasanta, che si terrà proprio negli spazi del Nimbus, in occasione anche per celebrare la chiusura stagionale insieme a giovani atleti e artisti emergenti della Versilia, e che vedrà la partecipazione di 35 artisti, che presenteranno lavori di pittura, fotografia, installazioni digitali e stampa 3D.

Alle 16 sarà dedicato spazio e tempo anche alla “storia del mare“, con l’intervento di Paolo Saccenti dedicato alla cultura nautica, e alle 17 sarà il momento delle premiazioni degli atleti del Nimbus, testimoni dei valori sportivi e comunitari del club. Dalle 18 sarà la poesia la protagonista della serata, con il recital “Poetry Blythe” sulla riva del mare che lascerà, poi, il passo a intrattenimento musicale e affascinanti evoluzioni di giocoleria, cui i visitatori e partecipanti, con le altrettante attività collaterali nell’area disegno e con proiezioni videografiche, potranno partecipare durante tutta la giornata. In un evento che vuole offrire agli artisti emergenti una piattaforma inedita per incontrare il pubblico e condividere esperienze, tra onde e ispirazioni.