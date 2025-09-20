"La lettera di Malfatti". Incontro sul Menestrello

Un’intera serata dedicata alla figura di Egisto Malfatti, amatissimo "Menestrello viareggino".

Un’iniziativa proposta dal Circolo Il Fienile, che presenta così l’evento. "E’ successa una cosa davvero clamorosa – dicono dal Fienile –. Nella cassetta postale de Il Fienile di Viareggio è arrivata una lettera firmata, niente meno che, da Egisto Malfatti. Il contenuto ha dell’incredibile ed ha spinto il Circolo, in collaborazione con l’Associazione Maestro Egisto Malfatti, Circolo Filatelico Giacomo Puccini, WikiCarrnevaleViareggio, Movimento dei Carnevalari e Cantiere Teatro Viareggio, ad organizzare un grandissimo spettacolo".

L’atteso evento è in programma venerdì 26 settembre (anniversario della morte di Egisto Malfatti, avvenuta nel 1997), con inizio a partire dalle 21.

Si tratta di una serata irripetibile durante la quale sarà svelato l’appello del "Menestrello viareggino" e le azioni che potranno essere intraprese, coinvolgendo tutta la città. Tanti gli artisti che hanno confermato la propria presenza, a partire da Adriano Barghetti, che curerà la parte musicale, pescando a piene mani nel repertorio che Egisto ci ha lasciato. Ingresso, posto unico, 10 euro. Informazioni e prenotazioni telefonando al numero 339/8372530.

Red. Viar.