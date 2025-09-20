Premio Letterario Camaiore. Oggi il verdetto finale. Se la giocano in cinque

Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Viareggio
CronacaPremio Letterario Camaiore. Oggi il verdetto finale. Se la giocano in cinque
20 set 2025
ISABELLA PIACERI
Cronaca
Carnaroli, Fedeli, Loreto, Pericone e Ronchi si contendono la vittoria. Riconoscimenti per Edith Bruck, Serena Vitale, Giuliano Ladolfi e Widad Nabi.

Il premio alla carriera assegnato a Edith Bruck, scrittrice e testimone della Shoah

Oggi sarà svelato il vincitore del "Premio Letterario Camaiore- Francesco Belluomini". Dalle 17.30, nella suggestiva cornice della ‘Duse’ di Villa Ariston a Lido di Camaiore, va in scena la serata finale dell’evento culturale tra i più noti della Toscana. Cinque titoli per la giuria popolare di 50 persone: a condurre la serata sarà lo scrittore e critico letterario Luca Nannipieri, mentre le letture dei brani sono affidate a Sandra Tedeschi. Interludi musicali affidati alla cantante jazz Michela Lombardi. "Il linguaggio poetico dice che non c’è intelligenza artificiale che possa sondare nel profondo il mistero che è nel cuore delle persone, tanto più prezioso nel tempo in cui vengono perdute tante vite di giovani e giovanissimi che avrebbero dovuto poter vivere e amare la vita – dichiara il presidente del Premio Michele Brancale –. I riconoscimenti, oltre a evidenziare il merito letterario dell’opera, sottolineano il valore e il dovere di cogliere l’appuntamento con le proprie responsabilità di fronte alla Storia e allo sciagurato tentativo di riabilitare la guerra, a ogni livello, come strumento di risoluzione dei problemi". Oltre 150 i libri partecipanti: tutti titoli, ovviamente, di poesia, visto che il Camaiore-Belluomini è uno dei pochi Premi italiani e nel mondo che tratta solo le opere in versi. Tutti i titoli sono passati dal vaglio dalla giuria tecnica, presieduta da Brancale e composta dal Cinzia Demi, Simone Gambacorta, Federico Migliorati, Renato Minore, Ottavio Rossani e Irene Marchegiani.

Ecco i finalisti: Alessandra Carnaroli, "Non si tocca la frutta nei supermercati", Ivan Fedeli, "La gioia elementare"; Paola Loreto, "Miei lari"; Daniela Pericone, "Corpo contro" e Valentino Ronchi, "Ma tu l’hai letto "Il giovane Holden"?". Tematiche intense, intricate e profonde, con cui, adesso, sarà la giuria popolare a doversi misurare. Il Premio Internazionale è andato alla siriana Widad Nabi con "Un continente chiamato corpo e altre poesie", mentre il Premio Camaiore Proposta "Vittorio Grotti" a Giuseppe Cavaleri con "I corpi santi" (Internopoesia). A Isabella Esposito e il suo libro "La voce di Euridice" è stato conferito il Premio Siae Under 35, promosso dal Comune insieme al presidente della Siae Gulio Rapetti Mogol per incentivare alla scrittura i nostri giovani talenti italiani. Per il Premio Speciale è stato indicato Giuliano Ladolfi, docente e fondatore della rivista Atelier, mentre il Premio per la Diffusione della Cultura Poetica Italiana è andato alla slavista Serena Vitale. Segnalazione della Giuria di quest’anno è stato "I bracciali dello scudo" di Alessandro Ceni (Crocetti) e il Premio in memoria di Rosanna Lupi e Paola Lucarini è stato assegnato a Zhao Lihong per "Dolori"” (Samuele Editore). Il Premio alla carriera, invece, andrà a Edith Bruck, scrittrice e testimone della Shoah.

