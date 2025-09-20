Preso latitante, era in auto senza assicurazione

Invece di scontare la pena in carcere ha viaggiato in autostrada a bordo di una macchina, tra l’altro, senza assicurazione. Ma la sosta all’area di servizio Versilia ovest, che ricade nel territorio di Pietrasanta, gli è costata cara in quanto ha trovato una pattuglia della polizia stradale di Viareggio impegnata nelle consuete attività di prevenzione. Agli agenti è bastato infatti effettuare alcuni controlli per "smascherare" il malvivente e portarlo in carcere. L’operazione è avvenuta nella notte tra lunedì e martedì, orario che ha fin da subito insospettito la pattuglia della stradale. Non solo: l’uomo, che viaggiava a bordo di una Fiat Cubo, aveva un comportamento quanto meno discutibile, forse dovuto all’agitazione di fronte alla presenza degli agenti. Quest’ultimi hanno deciso pertanto di procedere con i controlli e dopo aver identificato il conducente della Cubo hanno approfondito tutti gli accertamenti del caso. È emerso che la persona fermata era destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di La Spezia per un cumulo di pena di un anno e undici mesi, mentre l’auto è risultata sprovvista di copertura assicurativa. Di conseguenza il veicolo è stato sequestrato e il conducente, dopo le attività di rito, è stato trasportato al carcere "San Giorgio" di Lucca.