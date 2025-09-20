Mattia mantiene le promesse
Viareggio
CronacaPreso latitante, era in auto senza assicurazione
20 set 2025
DANIELE MASSEGLIA
Cronaca
Preso latitante, era in auto senza assicurazione

Invece di scontare la pena in carcere ha viaggiato in autostrada a bordo di una macchina, tra l’altro, senza assicurazione. Ma la sosta all’area di servizio Versilia ovest, che ricade nel territorio di Pietrasanta, gli è costata cara in quanto ha trovato una pattuglia della polizia stradale di Viareggio impegnata nelle consuete attività di prevenzione. Agli agenti è bastato infatti effettuare alcuni controlli per "smascherare" il malvivente e portarlo in carcere. L’operazione è avvenuta nella notte tra lunedì e martedì, orario che ha fin da subito insospettito la pattuglia della stradale. Non solo: l’uomo, che viaggiava a bordo di una Fiat Cubo, aveva un comportamento quanto meno discutibile, forse dovuto all’agitazione di fronte alla presenza degli agenti. Quest’ultimi hanno deciso pertanto di procedere con i controlli e dopo aver identificato il conducente della Cubo hanno approfondito tutti gli accertamenti del caso. È emerso che la persona fermata era destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di La Spezia per un cumulo di pena di un anno e undici mesi, mentre l’auto è risultata sprovvista di copertura assicurativa. Di conseguenza il veicolo è stato sequestrato e il conducente, dopo le attività di rito, è stato trasportato al carcere "San Giorgio" di Lucca.

