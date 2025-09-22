Diatriba sul porticciolo: "Subaffitto non previsto per i kayak e le canoe"

Si arricchisce di un nuovo capitolo la diatriba, ormai diventata anche disputa legale, tra Pucciniano e circolo velico. Due enti che perseguono entrambi finalità benemerite, (la memoria del Maestro Puccini e la diffusione della cultura musicale da una parte, l’attività ludico-sportiva dei giovani, con evidente valenza anche sociale, dall’altra), che da un po’ di tempo sono entrate in rotta di collisione. Dopo la vicenda del ponticello, e poi delle chiavi, ora l’avvocato del Pucciniano, Renzo Beccari, rilancia con la questione del subaffitto alle attività di canoa e kayak.

"La prima destinataria del contratto di locazione, iCare Srl, era autorizzata a sub-locare immobili e aree – dice l’avvocato Beccari – esclusivamente a Circolo Velico Asd, ad uso esclusivo di attività di porticciolo turistico e velica, così come effettivamente avvenuto con contratto di sub-locazione. Ma dal contratto di sub-locazione prodotto di recente nel corso di un procedimento cautelare al Tribunale di Lucca è emerso che la prima destinataria, senza avvisare la Fondazione, ha unilateralmente ampliato e modificato l’uso esclusivo anche ad “attività di canoa e kajak e altri sport praticabili in acqua”, effettivamente svolte da un soggetto terzo che che non svolge attività velica".

Si tratta della Ckv Canoa Kajak Versilia Asd, "la quale – prosegue Beccari – ha addirittura stabilito negli immobili sublocati la sua sede legale ed ivi svolge la sua attività sportiva ed imprenditoriale, estranea e differente dalla attività velica, in vista della quale soltanto era stata convenuta la sublocazione".

"Nel contestare e denunziare ad ogni effetto che un’eventuale sublocazione del sub-conduttore o comunque l’occupazione con destinazione diversa da attività velica da parte di soggetti terzi diversi da Circolo Velico non rientrava negli accordi contrattuali intercorsi – chiude Beccari – si contesta l’inadempimento grave degli accordi contrattuali intercorsi da parte della prima destinataria, così come nei confronti della sub-conduttrice, che conferisce al locatore azione diretta anche nei confronti dell’eventuale sub-conduttrice per far valere inadempienze della locazione".

Intanto a quanto ci risulta domani dovrebbe essere all’ordine del giorno un incontro con il sindaco Giorgio Del Ghingaro nel tentativo di conciliare le esigenze delle due realtà, entrambe preziose per la comunità di Torre del Lago e in generale di Viareggio.