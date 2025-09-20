Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Viareggio

Cronaca
20 set 2025
GAIA PARRINI
Cronaca
Il corteo a favore di Gaza: "Non restiamo in silenzio"

Di più di mille volti, di bandiere, dai colori della pace e palestinesi, di parole dette, gridate e condivise, per rompere il silenzio, e per unirsi, anche soltanto con la propria voce, la propria presenza e il proprio pensiero, alla resistenza palestinese. Di tutto questo, si è animato il lungomare versiliese nella serata scorsa, con il corteo, indetto da "Versilia per la Palestina", e dalla rete di associazioni, movimenti e partiti di tutta la zona, uniti e coesi, in sostegno della Palestina e della Global Sumud Flotilla, soprattutto dopo i primi attacchi ricevuti. Per "rompere il silenzio e fare rumore", così come la manifestazione, organizzata dall’associazione di promozione sociale Esse Maiuscola e da Lorenzo Tosi, che lo scorso 4 settembre ha visto altrettante persone marciare sul lungomare di Lido di Camaiore e che, di nuovo, ha riunito la comunità e la collettività, da piazza Zara fino al pontile di Lido, con tamburi, megafoni, fischietti, cartelli e bandiere.

Una risposta, quella della Versilia, delle associazioni che , per prime hanno aderito all’iniziativa e, salite sul palco, di fronte a una folla di persone, hanno denunciato e condannato il genocidio in atto a Gaza, e quella di un’intera comunità, e di un intero territorio che, ancora, e per fortuna, si dimostra attivo, umana e solidale.

