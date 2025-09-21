Mattia mantiene le promesse
Mattia mantiene le promesse
Viareggio
CronacaSvelata la targa per il valor civile. Lite sulla Palestina
21 set 2025
DANIELE MASSEGLIA
Cronaca
Svelata la targa per il valor civile. Lite sulla Palestina

Applausi, battibecchi e polemiche. Le celebrazioni per l’81° anniversario della liberazione di Pietrasanta dal nazifascismo, promosse venerdì, hanno regalato emozioni di ogni tipo. A parte la deposizione di corone in memoria dei Caduti, la novità è stata l’inaugurazione all’esterno della sede municipale di via Capriglia di una targa commemorativa per la medaglia d’argento al merito civile attribuita alla città nel 2018. "Soprattutto in questa fase storica – ha detto la presidente del consiglio Paola Brizzolari (nella foto) – è importante diffondere la cultura della pace, della convivenza e del rispetto. Non possiamo non impegnarci in tutto questo, vedendo poi che le vittime delle guerre sono principalmente ragazzi e bambini". Dopo l’inaugurazione, però, ci sono stati due episodi "caldi". Il primo è quello che ha visto Nando Melillo, del "Comitato Mario Giannelli", andare in testa al corteo diretto a piazza Statuto sventolando la bandiera della Palestina: una presenza "gradita", come gli ha detto il capo gabinetto Gabriele Marchetti, ma non in quella posizione, con Melillo che ha preferito soprassedere trovando "ospitalità" tra i rappresentanti della Croce Verde di Pietrasanta.

L’altro episodio riguarda invece la stessa Brizzolari. Intervistata da una tv, ha sottolineato l’importanza della solidarietà verso i palestinesi criticando però "i cortei in cui si spaccano le vetrine: a volte manca il senso di responsabilità e del rispetto". Parole a cui ribatte Tiziano Nicoletti (Sinistra italiana): "Respingo un simile giudizio in quanto non corrisponde alla realtà. Alle due recenti manifestazioni in Versilia in sostegno al popolo palestinese e alla Global Sumud Flotilla hanno partecipato migliaia di persone, tra cui bimbi, anziani e intere famiglie, in un clima di serenità e responsabilità".

d.m.

