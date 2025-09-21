Mattia mantiene le promesse
Viareggio
21 set 2025
FRANCESCA NAVARI
Cronaca
"Ritorno ai ’90" chiude col botto. Oltre 8mila visitatori alla mostra

Soddisfatto il direttore della Fondazione, Davide Monaco: "Grandi città chiedono di replicarla"

Davide Monaco, direttore della Fondazione Terre Medicee, assieme a Vittoria Ricci, figlia del regista di Striscia La Notizia Antonio Ricci, che ha curato la sezione del tg satirico

Oltre 8mila visitatori per la mostra-evento dell’estate "Ritorno ai ’90. Il decennio che ha cambiato il mondo" ospitata al Mediceo. Un successo oltre ogni aspettativa: tanto che altre città hanno chiesto di poterla replicare. Si è trattato di un’esposizione cresciuta di settimana in settimana, arricchendosi grazie ai collezionisti e agli appassionati che hanno deciso di prestare o donare cimeli, fotografie, articoli di giornale, rendendola un vero e proprio racconto corale degli anni Novanta. "È stata la dimostrazione che il Mediceo è oggi un luogo vivo e versatile – commenta soddisfatto Davide Monaco, direttore della Fondazione Terre Medicee – capace di ospitare tanto le grandi mostre di pittura, nel solco della tradizione, quanto eventi più pop e inclusivi. Il successo di “Ritorno ai ’90” ha segnato la conclusione di un triennio di mostre dedicate alla storia recente, che hanno appassionato intere famiglie e trasformato il Palazzo in un punto di riferimento per la cultura contemporanea. Nelle ultime settimane numerose scuole hanno chiesto di visitarla, a testimonianza del valore didattico di un’esposizione che affrontava temi come Tangentopoli, le stragi mafiose e i grandi cambiamenti geopolitici degli anni Novanta. Purtroppo non è stato possibile prorogare ulteriormente l’apertura".

"È doveroso ricordare – aggiunge – che le mostre del Mediceo sono ideate, progettate e realizzate a Seravezza, grazie alla passione e alla competenza di chi crede nella cultura come artigianato prezioso. Non compriamo mostre confezionate altrove: le inventiamo, le costruiamo, le facciamo crescere qui. E c’è chi oggi guarda con interesse a portare “Ritorno ai ’90” in una grande città. Sarebbe motivo di orgoglio sapere che un progetto nato a Seravezza possa continuare altrove". Accanto alla mostra, l’estate culturale seravezzina ha brillato grazie alla rassegna di concerti e incontri di altissimo livello organizzati da Battista e Cristiano Ceragioli che hanno portato al Palazzo Mediceo ospiti di fama internazionale. Vera novità dell’estate è stata la riapertura di Cava Barghetti, trasformata in un palcoscenico dove natura e architettura industriale si fondono. "Un ringraziamento – conclude Monaco – va all’architetto Andrea Tenerini che con passione e competenza supervisiona da anni tutte le mostre del Palazzo Mediceo. E soprattutto ai volontari della cultura. Con “Ritorno ai ’90”, i concerti e la rinascita di Cava Barghetti, si chiude una stagione che ha portato a Seravezza decine di migliaia di persone"

Francesca Navari

