Convegno sulla Bolkestein. Ci sarà l’onorevole Fontana

L’associazione Fortemente Noi organizza un convegno sulla protezione delle concessioni balneari dalla Direttiva Bolkestein. "La Tutela delle Concessioni Balneari Oltre la Bolkestein" si terrà venerdì dalle 15 alle 19 in Capannina e intende promuovere un dibattito costruttivo tra esperti, politici e professionisti. A presiedere e concludere l’incontro sarà Giuseppe Napolitano presidente emerito di Sezione della Corte di Cassazione e del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, una figura di spicco nel panorama giuridico italiano. Il moderatore sarà Massimo Levantaci. Interverranno Lorenzo Fontana presidente della Camera dei Deputati, che discuterà delle “Prospettive di un nuovo rapporto tra il legislatore nazionale e quello dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà”; il professor Fabio Pacini, docente di diritto costituzionale e pubblico all’Università di Tuscia di Viterbo; la professoressa Francesca Cangelli, ordinario di diritto amministrativo all’Università di Foggia; Vincenzo De Michele, avvocato del foro di Foggia; Michela Guidi, consulente d’impresa, che presenterà “Oltre la Bolkestein, uno scenario innovativo”. Proseguiranno Gabriella Guida, avvocato del foro di Foggia, Ettore Nesi, avvocato del foro di Firenze e Roberto Righi avvocato del foro di Pistoia.