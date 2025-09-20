L’idea a cui lavora Navigo: un salone galleggiante di superyacht da riportare in darsena

Viareggio, 21 settembre 2025 – E’ riconosciuto dagli addetti ai lavori tra i manager più attenti e preparati nel campo della grande nautica. Pietro Angelini, direttore generale di Navigo, il consorzio con la più estesa rete di aziende di nautica della Toscana, una delle principali d’Europa, pensa già a quello che immagina, in un prossimo futuro, come la risposta italiana al salone di Monaco.

Direttore, cosa bolle in pentola?

“Stiamo seramente pensando a un salone alternativo a quello di Monaco che metta in vetrina i superyacht. La competizione sarà sempre più forte tra i cantieri di Viareggio e gli altri shipyard che costruiscono yacht dai 30 metri in su. Ormai la distinzione è attestata in due fasce: barche fino a 30 metri, che sono quelle che non vengono costruite da noi, salvo eccezioni, e quelle sopra quella misura, di cui noi siamo e vorremmo rimanere leader mondiali, perché è quello che non soltanto non presenta arretramenti, ma che al contrario registra un aumento degli ordini”.

Ci sono spazi di manovra?

“Ora, il salone di Monaco è l’unico che da sempre cattura l’attenzione dei grandi armatori che vogliono un prodotto unico e esemplare, che non abbia simili al mondo. E per buona parte questi mega yacht sono prodotti da noi a Viareggio. Perché dunque non pensare ad un salone locale che presenti queste eccellenze?”

Si tratta di realizzare un nuovo e più importante salone dedicato al grande e al lusso?

“L’idea che nelle nostre darsene, dove è già stata sperimentata per tre anni la formula del Versilia Yachting Rendez Vous, possa accogliere un salone per i mega yacht deve essere perseguita con convinzione, unendo le formule della sostenibilità e delle tecnologie, dove sia centrale la cosidetta sfida del green nautico”.

A Viareggio comunque già viene organizzato qualcosa di importante...

“In città abbiamo già consolidato positivamente manifestazioni come la Yachting week, oltre al collaudato appuntamento con Yare che da quindici anni è il più importante punto d’incontro degli operatori, e tanto altro ancora. Siamo in grado di organizzare una rassegna mondiale in un settore dove i numeri parlano chiaro, grazie alle competenze di tutti quanti lavorano nel nostro campo”.

Angelini non lo dice, ma ora possiamo ragionevolmente prevedere che, con l’appoggio della Regione Toscana (come fa la Liguria con Genova) e con gli sponsor privati, si potrebbe aprire il salone nel 2027 o nel 2028. Sarebbe un evento eccezionale con fortissime ricadute economiche e promozionali per Viareggio e per la Toscana. Vedremo.

Walter Strata