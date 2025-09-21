La Festa del vino infiamma Strettoia. Atteso ritorno dopo oltre 10 anni

Come già preannunciato da settimane, tutta Strettoia è in fibrillazione per un sogno che si avvera: il ritorno, dopo oltre 10 anni, della "Festa del vino". L’evento tanto atteso è per oggi a partire dalle 16 su iniziativa della Pro Strettoia con il patrocinio del Comune. Sarà un trionfo di colori, sapori ed emozioni che per generazioni hanno scandito questa storica tradizione. "La festa – sottolinea l’assessore alle tradizioni popolari Andrea Cosci – è pronta a riprendere il suo posto nel calendario di Pietrasanta. Era uno dei nostri obiettivi e siamo soddisfatti nel vederlo compiuto. La cura dei vigneti e tutta l’attività di produzione vinicola è nel dna di questa terra: grazie all’impegno e alla rinnovata energia della Pro Strettoia, anche i più giovani ora potranno toccare con mano la ricchezza delle nostre tradizioni ed esserne protagonisti".

A inaugurare la rievocazione della "Festa del vino" sarà la sfilata in abiti tradizionali delle sei borgate Albetreta, Le Case, La Piazza, Il Borgo, Risciolo e Il Diamante. Poi sarà la volta delle sfide popolari che da sempre contraddistinguono la festa: il "Gioco della secchia", percorso a ostacoli tenendo sulla testa un secchio forato e pieno d’acqua, la "Ramata", con l’uomo bendato che dovrà riempire un secchiello legato al collo della compagna, e infine la corsa con le squadre che dovranno percorrere le vie del paese spingendo una carriola con la bigoncia carica d’acqua. Il tutto arricchito dagli stand enogastronomici con i i migliori piatti della tradizione accompagnati dai vini delle cantine locali, fino alla cena in piazza don Perich e dj-set fino a mezzanotte. La polizia municipale ha istituito il divieto di transito e sosta in piazza Perich dalle 10 di stamani all’1 di domani, più il divieto di transito alle 18,30 (per 10 minuti) nelle vie Strettoia, Amos Paoli e della Chiesa per la corsa della bigoncia.

Daniele Masseglia