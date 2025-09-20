Varo in casa Giangrasso. Il motoryacht Veronika

Era molto emozionato Bartolomeo Giangrasso, imprenditore di spicco della cantieristica viareggina, ieri al varo del primo motoryacht che porta il suo cognome. L’azienda, attiva dal 2008, famosa anche per avere trasformato in motoryacht di lusso, con un lavoro che ha richiesto grande pazienza e competenza, l’ex baleniera olandese "Menorca" e aver costruito barche nuove per conto terzi, oltre a lavorare nelle attività di refit. Adesso ha inaugurato un’altra stagione. Per la prima linea i progetti sono, oltre al 24 metri, i 25, 30, 34, 45 e 65 metri. Per la linea sportiva i 18, 20, 24 e 27 metri. Insomma una proposta di alta gamma, come la cantieristica viareggina ha sempre affrontato. Intanto ieri, presso lo scalo Arpeca, la messa in acqua di

" Veronika", un 24 metri realizzato su misura e secondo i dettami esclusivi dell’armatore straniero, che ha voluto tra l’altro preziosi rivestimenti in seta contenenti un fiore di ciliegio stilizzato, simbolo del proprietario. "Tutto fatto in casa qui a Viareggio dai nostri eccezionali artigiani – ha precisato Giangrasso – per non parlare poi della passione che i miei collaboratori, tutti, mettono nel loro lavoro. Ci piace creare una barca come se fosse di nostra proprietà, fatta per ognuno di noi. E finalmente siamo riusciti nel nostro obiettivo, con il varo di questa meraviglia a cui seguiranno altri gioielli". Il Veronika all’interno ha quattro cabine e allestimenti in legni pregiati, materiali alleggeriti e moduli costruiti appositamente. Ha tre ponti, capacità carburante di 8.500 litri, due motori Man e propulsori ZF Pod, velocità massima di 27 nodi (50 km.ora). Il portafoglio aziendale prevede per aprile 2026 il varo di una coppia di catamarani da 45 piedi (13 metri) che andranno al salone di Palma di Maiorca. Inoltre, un 45 metri per il mercato americano, e trattative per un 34 metri e per un gemello da 24 metri uguale a quello varato ieri. La vitalità del settore è confermata dall’imprenditore, che ha ricordato come "il Made in Italy attiri sempre più armatori anche dall’Europa e dai Paesi emergenti. La cantieristica di Viareggio è pronta alle sfide importanti". Però, come altri cantieri, anche Giangrasso soffre la mancanza di spazi adeguati per potere costruire a Viareggio. Un handicap pesantissimo per le aziende locali, mentre in altri porti, tipo La Spezia, il problema è stato risolto da tempo.

Walter Strata