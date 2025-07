Tosca, una prima da record al Festival Puccini: parata di vip. 7 minuti di applausi

Torre del Lago, 19 luglio 2025 – Una «prima» da record, una prima da vip. Sono stati tanti, infatti, i personaggi noti che venerdì sera hanno voluto presenziare alla prima della settantunesima edizione del Festival Puccini.

11 foto Foto Umicini

L’opera scelta per l’esordio è stata «Tosca» per la regia di Alfonso Signorini. E siccome Signorini, oltre ad essere un apprezzato regista di opere liriche, è anche un esperto di glamour e vip, non potevano mancare personaggi famosi. Tanti i giornalisti presenti: Alessandro Sallusti (direttore responsabile de il Giornale), Sonia Sarno (Tg1Rai), Cesara Buonamici (Tg5). E poi anche l’ex arbitro internazionale di calcio Pierluigi Collina, che recentemente è tornato a vivere a Viareggio.

Infine tra gli ospiti c’era anche Gemma Galgani, una delle protagoniste indiscusse della trasmissione di Maria De Filippi «Uomini e Donne». E durante l’aperitivo, a cui erano presenti questi ospiti, dopo il sindaco Giorgio Del Ghingaro, che ha espresso grande apprezzamento per quello che il Festival Puccini è in grado di offrire, ha preso la parola Fabrizio Miracolo, presidente del Pucciniano. «La Fondazione e il Festival guardano al futuro con ottimismo – ha esordito Miracolo – e il mio sogno è quello di vedere al più presto i ragazzi della nostra Accademia protagonisti di queste serate, così come qualche studente dell’università della musica alla regia. Voglio dire poi che per continuare a fare bene bisogna operare con progettualità, senza la quale non si può fare niente. Bisogna operare in sinergia e in quest’ottica stiamo lavorando sia con la Fondazione Simonetta Puccini che con la Fondazione Puccini di Lucca.

Dunque sette entusiastici minuti di applausi ininterrotti. Un'autentica ovazione per un cast da applausi a scena aperta: Aleksandra Kurzak nel ruolo della tormentata Tosca, Roberto Alagna - semplicemente magnetico nel ruolo di Cavaradossi - e Luca Salsi, un Barone Scarpia potente e incisivo. Tre fuoriclasse che hanno conquistato il pubblico con una prova vocale e scenica di straordinario impatto, premiata con una standing ovation che si è protratta oltre la fine dello spettacolo, tra applausi ritmati e richieste di bis. La serata non è stata solo un successo artistico, ma anche un record sotto il profilo dei numeri: quasi 147mila euro di incasso netto, battendo ogni primato precedente, inclusi quelli delle serate top del 2024. Per fare un paragone, l'inaugurazione dello scorso anno - con Le Willis/Edgar - si era fermata sotto quota 2.000 presenze, con circa 30mila euro d'incasso. Numerosi anche gli spettatori stranieri per Tosca, molti dei quali giunti in anticipo per visitare il Belvedere sul Lago recentemente rinnovato e rendere omaggio - insieme agli artisti - alla tomba di Puccini nella Villa del Maestro, guidati dal direttore artistico Angelo Taddeo e dal presidente Fabrizio Miracolo. "Tutto comincia da qui", recita il tema di quest'anno. E da qui, da Torre del Lago, è partita una nuova stagione di rinascita per il festival dedicato al più celebre compositore toscano. Con al centro le voci, gli interpreti, la musica.