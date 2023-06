Torre del Lago: nuovo Viale Europa La ciclopista è in dirittura d’arrivo

La ciclopista e la risistemazione viaria, parcheggi compresi, della Marina di Torre del Lago stanno arrivando al capolinea. Ieri gli operai della Ceragioli Costruttori stavano posando l’asfalto rosso cupo della pista delle biciclette alla rotonda della Marina (il colore dell’asfalto architettonico è lo stesso utlizzato tra Passeggiata e viali a mare). Il tratto che va dalla rotonda al confine con Vecchiano invece sarà realizzato dalla fine di settembre in poi, per evitare disagi ai turisti e alle attività commerciali.

"Sta per concludersi la riasfaltatura del viale Europa, oltre che la posa sulla ciclopista – spiega l’assessore ai lavori pubblici Federico Pierucci – perché non si potevano fare col suolo bagnato dalla pioggia. Il cantiere, che opera con diverse squadre per fare più presto, si fermerà il 30 giugno per non intralciare il turismo. Abbiamo anche recuperato 40 posti per moptorini in più rispetto rispetto a prima, grazie ai posti auto ridisegnati dal Basilico Fresco fino alla sbarra del Parco. Si passa da 106 a 144 stalli per ciclomotori. Ora la ditta sta completando la ciclabile, di colore rosso come chiesto dagli enti di protezione ambientale. Metteremo dei paletti dove le auto non devono sostare, anche sulle curve e agli ingressi; e nuovi cordoli coi catarifrangenti per la notte. Saranno completati gli stalli per disabili e le piazzole di carico scarico lungo tutto il viale Europa. Dopo l’estate seguiranno i lavori dalla rotonda al confine con Vecchiano. Per ora la ciclopista sarà collegata a quella del viale Kennedy con un attraversamento rialzato come è stato fatto sul Vialone in Darsena: sarà sul lato di Vecchiano della rotonda".

C’è poi la questione dei parcheggi per le auto, visto che la ciclopista ne ha eliminati circa 80 lungo la siepe lato spiaggia: "Una concessione in disuso, verso la metà del Vialone, sarà trasformata in parcheggio e data alla Mover per la risistemazione, anche se rimarrà sterrata perché siamo nel Parco. Studieremo anche l’occupazione di altre concessioni non utilizzate da concedere a Mover per farci stalli auto. L’investimento del Comune è circa 700 mila euro".

L’opera è realizzata da Mover come da contratto di servizio: ha subappaltato a Ceragioli Costruzioni. Il recupero dei parcheggi cancellati avverrà progressivamente: però le tariffe di sosta resteranno invariate, anche quelle lunghe per i bagnanti. Intanto la Mover ha anche ordinato nuove barriere new Jersey per il parcheggio sterrato sul lato di Vecchiano.