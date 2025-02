Torre del Lago in festa, la piccola Daria si aggiudica il talent kids

L’Incanto dei Rioni, il Talent Kids creato dalla Fondazione Carnevale, va al Rione Torre del Lago che trionfa con la canzone ‘Il cinghiale baritono’ cantata da Daria Pardini. Per Torre del Lago una conferma, dopo il podio già ottenuto nella scorsa e prima edizione. La piccola Daria è riuscita a convincere la giuria di esperti, ma anche a trovare il parere favorevole del numeroso pubblico del teatro Eden. Al secondo posto si è classificato il Rione Migliarina, con un ‘Carnevale di fiori’, mentre sul gradino più basso del podio si è classificato il Rione Darsena, con ‘Darsena Darsena’. È stato il trionfo dei bambini, circa una ottantina, che hanno rubato la scena cantando a squarcia gola, per la gioia di genitori e rappresentanti rionali, i motivi scritti da Il Solito Dandy (Fabrizio Longobardi) e dalla sua band. L’evento è stata l’occasione anche per rilanciare la canzone del Carnevale 2025, ‘Tutto il Carnevale che c’è’, cantata da Cristina D’Avena, ma anche per lanciare Alejandro Baldi, che il prossimo 22 febbraio si esibirà in piazza Mazzini con un inedito sul Carnevale di Viareggio.