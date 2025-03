Torneo e cuore. Tutti insieme per la ricerca

La delegazione di Viareggio della Fondazione Veronesi ha rinnovato il proprio impegno a sostegno della ricerca scientifica e ha organizzato un torneo di burraco a coppie ospitato al Gran Caffè Margherita (nella foto). L’evento ha registrato il tutto esaurito e ha confermato ancora una volta la generosità e la sensibilità della comunità viareggina. Il torneo ha segnato il ritorno della Fondazione in questo luogo simbolico che a dieci anni dall’apertura della delegazione di Viareggio torna a ospitare una delle sue iniziative. I fondi raccolti durante l’iniziativa saranno destinati al finanziamento di un ricercatore impegnato nello sviluppo di nuove cure per le patologie oncologiche. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di trascorrere un piacevole pomeriggio di gioco culminato in un rinfresco al termine del secondo turno. La riuscita del torneo è stata possibile grazie a una collaborazione sinergica tra diversi sostenitori. Il buffet, particolarmente apprezzato, è stato offerto grazie al contributo del Gran Caffè Margherita messo a disposizione da Francesco Zucconi e alle pasticcerie Aladin, Galliano, Massimiliano Fappani, Mantovani e Red Bar. Per i premi il ringraziamento va Arred’Alberg, Massimo Rebecchi, Hotel Palace, Profumerie Rossi, Ristorante Il Focolare - Montagnana, Green Day fiori, Centro Estetico Beauty Val e Beauty Center Harmony. Un grazie speciale va alla signora arbitro Anna Manna la cui professionalità e collaborazione hanno contribuito a rendere l’evento impeccabile.