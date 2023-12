Tornano i live. Band e solisti scaldano i locali

Ricco programma di concerti nel weekend. Stasera per “Musica al Cro” di Pietrasanta le melodie di Massimo Malfatti chitarra e voce (nella foto) repertorio di cover inglesi in chiave acustica. Spazia dagli Oasis ai Level 42, e Sting, Bob Dylan, Beatles, Verve, Coldplay, Elton John. Al Sakay Ristobar a Lido ritorno di King Rossetti tra blues, rock and roll e storie. Domani al Vegas al Vialone serata alternative rock con Monnalisa, Blackout, Delta ed Omicrom e il Sakay proseguirà a ritmo di rock and blues con la novità dei Mekong. I De la Tour Starlight Trio ospiti del Sushi Jazz di Pietrasanta in formazione insolita con Giorgia della Torre, voce, e Enrico Monzani, piano, session per un viaggio tra i brani anni ‘80 in chiave jazz swing e bossa. Sabato jam sesion blues al Sakay. Al Bar Centro a Piano di Conca musica partenopea con “La Posteggia Napoletana di Sal Mediterranneo”. Al Gob a Bicchio gli AfroQuiesa Orchestra, big band nata dall’idea di Tommaso Marraccini e Emanuele Volpi, batterista e chitarrista. La band è composta anche da Alessandro Andreoni basso, Andrea Baroni tastiere, Andrea Battistoni tromba, Ilaria Sebastiani flauto traverso, Gabriel Petretti sax tenore, Alessandro Giannotti trombone e Paolo Quattriglia percussioni. All’Ambrosiana di Pietrasanta live music con i “The Big Monkey”, rock and roll band. Il Cro Darsene anticipa il Natale con musica irlandese con Sailin’ Barrels in versione “Xmas Edition”. Chi ama esibirsi sabato sulla Marina di Torre del Lago al Pub Le 3 Scimmie o al Sunset Sea con Maurizio. Domenica pianobar di Roby a A Casa Mia a Bicchio.

Dario Pecchia