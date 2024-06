Tornano gli ombrelli colorati. A giorni l’allestimento. Confermati Dap e Medioevo

Gli ombrelli colorati che tornano ad animare via Mazzini invitando cittadini e turisti a passeggiare con sguardi e telefoni rivolti all’insù. Le stelle della danza internazionale che si esibiranno in volteggi intorno alle opere d’arte dando vita al Dap festival. Gli antichi mestieri che porteranno di nuovo la festa “Pietrasanta Medievale“ nel centro storico per ravvivare l’inizio del prossimo autunno. È un pacchetto di eventi niente male quello approvato nei giorni scorsi dalla giunta, tra conferme e sorprese.

Come il ritorno degli ombrelli colorati, fortunata intuizione dell’allora consigliere comunale, e attuale capogruppo della “Lista Mallegni-Pietrasanta prima di tutto“, Daniele Taccola. Un’idea che era stata riportata in giunta il 24 maggio sotto forma di informativa e che presto prenderà forma, dopo il “sì“ del vice sindaco e assessore a eventi e manifestazioni Francesca Bresciani, visto che l’allestimento dovrebbe partire il 12-13 giugno. L’intervento è stato affidato alla ditta “Luminarie Lucio Guagliata“ di Genova, al costo di 13.400 euro. "L’obiettivo – spiega l’amministrazione comunale – è creare un’atmosfera allegra e accogliente per i turisti e i cittadini, valorizzando il territorio di Pietrasanta a scopi turistici e culturali durante il periodo estivo". A differenza del passato, come detto, gli ombrelli saranno collocati solo in via Mazzini, lasciando fuori, a questo giro, via Garibaldi e via Versilia. I proventi della vendita degli ombrelli andranno anche stavolta a sostenere il progetto di un’associazione di volontariato.

L’ottava edizione del Dap festival, promosso dall’associazione culturale “New dance drama“ di Firenze, sostenuto da Comune e Fondazione Versiliana e con la direzione artistica di Adria Ferrali, si terrà dal 23 giugno al 6 luglio per un totale di 32 eventi e attività collaterali, tra cui 12 spettacoli a pagamento (uno in co-produzione con “Pietrasanta in concerto”), 10 al Sant’Agostino, un Gran galà al teatro della Versiliana e 11-12 eventi gratuiti distribuiti su tutto il territorio, da Marina al centro. Infine la Festa medievale, che si terrà il 5 ottobre dalle 10 alle 23 e il 6 ottobre dalle 10 alle 20,30 in piazza Duomo col mercatino a tema, nel Giardino della lumaca e in piazza Carducci, più il mercato contadino del sabato in piazza Crispi e il mercato dell’antiquariato in piazza Crispi.