Torna lo scuolabus a Massarosa: in servizio da domani

A Massarosa torna, dopo quattro anni di assenza, il servizio di scuolabus. L’Amministrazione ha affidato alla B&B Service il servizio e da venerdì 15 settembre, primo giorno di scuola, sarà già attivo il trasporto pubblico scolastico per portare bambini e ragazzi iscritti ad entrambi gli istituti comprensivi.

“Un risultato importante a cui abbiamo lavorato fin dal primo giorno – commenta la Sindaca Simona Barsotti – si può sempre migliorare ma iniziamo l’anno scolastico con questa buona notizia, un ritorno alla normalità per niente scontato ma che con soddisfazione oggi possiamo finalmente annunciare”.

“Lo scuolabus è un servizio fondamentale nell’ottica di poter raggiungere una reale accessibilità per tutti all’istruzione, un vero presidio in termini di diritto allo studio – commenta l’assessore alla scuola Mario Navari – non è stato facile ma con determinazione e spirito di collaborazione tra Amministrazione, uffici, istituti comprensivi e famiglie ci siamo riusciti. Si concretizza un percorso che ha visto anche importanti mobilitazioni di famiglie e cittadini e che abbiamo fin dal programma elettorale fatto nostro e finalmente portato a compimento”.

Saranno due i mezzi impegnati sul territorio. Gli orari che sono stati comunicati alle famiglie degli iscritti al servizio saranno integrati e aggiornati una volta definitivi gli orari delle varie scuole: