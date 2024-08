Torna l’incubo dei roghi. Francigena in fiamme. Evacuati alcuni turisti

Ore di apprensione nel primo pomeriggio di ieri per un incendio che si è sviluppato a ridosso del borgo di Pontemazzori e che, spinto dal vento, ha iniziato a risalire il Magno seguendo idealmente l’itinerario della Francigena. Sul posto, a difesa di alcune abitazioni minacciate dalle fiamme, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Lucca, con squadre di terra lucchesi e viareggine. Inoltre, tre elicotteri si sono alzati in volo per contenere le fiamme. A titolo precauzionale, alcuni turisti sono stati evacuati dalle abitazioni più esposte, mentre la via Provinciale a Montemagno è stata chiusa al traffico.

Ci sono volute alcune ore di interventi energici, ma alla fine l’avanzata del fuoco, sospinta dal vento che nel primo pomeriggio ha cambiato direzione, è stata sbarrata all’altezza del vecchio leccio di Montemagno. E di lì a poco le fiamme, che comunque sono sempre rimaste a valle della via Provinciale, sono state domate. Attorno alle 17, i vigili del fuoco hanno annunciato che restavano da bonificare solo alcuni piccoli focolai.

Sul posto si è prontamente recato il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci, che poco prima delle 18 è comparso in video per rassicurare la cittadinanza. "L’incendio si è sviluppato poco oltre l’abitato di Pontemazzori e in poco tempo ha raggiunto Montemagno – ha spiegato il primo cittadino –; chiaramente, la grande siccità e il materiale secco, arido del terreno, hanno agevolato fortemente lo svilupparsi delle fiamme. Attualmente, grazie a un tempestivo intervento dei pompieri e dei volontari, siamo riusciti ad arginare l’incendio. Sono rimasti solo pochissimi roghi in prossimità della parte alta della strada che conduce a Montemagno. In serata (di ieri; ndr) siamo in attesa di un canadair per la bonifica. Mi sento di tranquillizzare tutte le famiglie al confine di questo incendio – conclude Pierucci –; le forze dell’ordine sono allertate. Siamo tutti sul chi vive perché l’incendio non si sviluppi oltre".

Daniele Mannocchi