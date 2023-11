Torna l’abete (i)conico in piazza Mazzini. E il primo dicembre tutta la città si illumina

A Viareggio ormai non è Natale senza... L’abete (i)conico. Un grande classico delle festività, e con i suoi quindici metri d’altezza e sette di larghezza anche quest’anno riempirà di luci il Belvedere delle Maschere. L’addobbo sarà montato nei prossimi giorni grazie al contributo di Farmaè, che coprirà le spese dell’allestimento e si occuperà anche del montaggio. E dal primo dicembre si illuminerà anche il maxi pacco dono di Babbo Natale che la società General di Tognetti ha donato al Piazzone, insieme alle palme del Lungomare, alla pioggia di luci lungo le vie del mercato e nel cuore di Torre del Lago. Sempre per il primo dicembre è prevista l’inaugurazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio, che torna in piazza Margherita, e del nuovo Christmas Land per la prima volta ospitato nei Giardini d’Azeglio. Un’area gioco per bambini con palle di Natale giganti, un’arena dedicata agli spettacoli teatrali, laboratori interattivi e tradizionali e un bosco elfico illuminati, animato da personaggi fantastici. Un progetto organizzato da Tea Srl, con la co-organizzazione del Comune e dell’associazione Teatro Res 9.