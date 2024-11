Torna la fiera di San Martino. Sarà una lunga maratona. Sei giorni pieni di eventi

Sarà una maratona di sei eventi, da oggi a lunedì, con due giornate dedicate al patrono della città e piene di prodotti e leccornie di stagione. Con la tradizionale fiera di San Martino, consueto mix di liturgia religiosa, cultura enogastronomica e intrattenimento per tutte le età, la città è pronta a tuffarsi ufficialmente nell’autunno. Il momento clou è rappresentato dalla fiera, in agenda sabato e domenica dalle 8 alle 20, con la conferma di un percorso più esteso, sperimentato nel 2023, tra piazza Carducci, piazzetta Giordano Bruno e piazza Duomo fino allo spazio davanti al teatro riservato alle associazioni.

"Anche quest’anno – spiega il vice sindaco e assessore alle attività produttive Francesca Bresciani – abbiamo raccolto tantissime domande da parte degli espositori oltre a una bella partecipazione di ristoranti, trattorie e bistrot, da Vallecchia a Marina, con proposte legate ai prodotti del nostro territorio ma anche interpretazioni più particolari e ricercate. C’è poi tutta l’offerta culturale pensata come sempre a misura di famiglia per dare a concittadini e visitatori tanti spunti differenti per trascorrere un bel fine settimana in nostra compagnia". Si parte oggi alle 18 in biblioteca con “Il dono della sete”, rivolto agli under 35: il gruppo di lettura si confronterà sul libro del mese, “Il buio oltre la siepe” di Harper Lee. Venerdì alle 17, per i bambini da 5 anni in poi, tornano le letture e i laboratori gratuiti in inglese di “Autumn storytelling”, a cura della biblioteca comunale (info 0584-795500). Sabato e domenica ci sarà la fiera nel centro storico. Domenica alle 11, inoltre, il teatro ospiterà un evento speciale di “Pietrasanta in concerto” dedicato a Giacomo Puccini nel centenario della morte del celebre compositore: sul palco, con Michael Guttman e Chiara Morandi, entrambi al violino, Alida Berti e Gioia Pucci (soprano) accompagnati da EstrOrchestra. Ingresso libero fino, info 0584-757525 (da lunedì a venerdì ore 10-18). Lunedì alle 18 nel Duomo di San Martino verrà celebrata la messa presieduta da monsignor Antonio Cecconi, ex vicario generale della Diocesi di Pisa e per dieci anni (dal 1991 al 2001) vice direttore della Caritas italiana.

A condire il tutto, infine, i menù a tema dei ristoranti Pinocchio, Filippo, Il Posto, Da Beppino, Gatto Nero, La Tecchia, La Volpe e L’Uva, Il Centauro, Alex, Volatile, Bracerì bistrot e Peposo.

Daniele Masseglia